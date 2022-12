Mordkommission ermittelt nach Brand mit zehn Verletzten

Zehn Menschen haben bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Datteln (Kreis Recklinghausen) eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Mehrere von ihnen seien in der Nacht zum Sonntag ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagmorgen. Es sei eine Mordkommission eingerichtet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Mehr Hintergründe zu dem Feuer oder den Ermittlungen wurden am Vormittag nicht genannt.