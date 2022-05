Mordprozess nach mutmaßlichem Autorennen: Plädoyers geplant

Aachen (dpa/lnw)

Der Mordprozess nach einem mutmaßlichen Autorennen gegen einen 20 Jahre alten Mann vor dem Aachener Landgericht geht auf die Zielgerade. Am 8. Juni seien Plädoyers geplant, sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch. Noch am selben Tag oder am 9. Juni solle das Urteil gesprochen werden. Seit Ende März sitzen ein 20-Jähriger wegen Mordes und ein 21-Jähriger wegen versuchten Mordes auf der Anklagebank. Sie waren zeitweise in Untersuchungshaft, sind aber wieder auf freiem Fuß.

Von dpa