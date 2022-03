Motorenhersteller Deutz vorsichtig wegen Ukraine-Krieg

Köln (dpa)

Infolge des Ukraine-Krieges und der weltweiten Lieferengpässe will der Motorenhersteller Deutz einen Ausblick auf das laufende Jahr nur unter Vorbehalt abgeben. Zwar seien keine direkten Lieferanten in den Regionen ansässig und das Umsatzvolumen von geringem Umfang, teilte der im SDax notierte Konzern am Montag in Köln mit. Indirekt seien die Folgen für das Geschäft aber nicht vorhersehbar. Ohne die Auswirkungen des Krieges rechnet Deutz mit einer Umsatzerhöhung auf 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro.

Von dpa