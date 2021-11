Motorrad-Fahrschülerin stößt mit Auto zusammen

Sie wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit dem 125er Krad nach links abbiegen, als es am Donnerstag zu der Kollision mit einem entgegenkommenden Auto kam. Einsatzkräfte brachten die Jugendliche ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Fahrlehrer sei im Auto hinter der Fahrschülerin gefahren und per Funk mit ihr in Kontakt gewesen.