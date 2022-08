Motorradfahrer auf A4 überrollt: 35-Jähriger tot

Ein Motorradfahrer ist auf der A4 bei Eschweiler von zwei Autos angefahren und überrollt worden. Der 35-Jährige sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen am Unfallort gestorben, erklärte die Polizei am Samstag.

Demnach war das Motorrad in der Nacht zum Samstag zunächst von einem Auto erfasst worden. Der Wagen mit einem 24-Jährigen am Steuer sei auf das Motorrad aufgefahren, hieß es. Durch den Zusammenstoß sei der 35-Jährige gestürzt und auf dem zweiten Überholstreifen liegen geblieben. Ein nachfolgendes Auto soll den Motorradfahrer dann überrollt haben. Die beiden Insassen, ein 53-Jähriger am Steuer und eine 49 Jahre alte Beifahrerin, erlitten wie auch der Fahrer des ersten Wagens einen Schock.

Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und stellte die Mobiltelefone der beiden Autofahrer als mögliche Beweismittel sicher. Die Autobahn in Richtung Aachen blieb in der Nacht gesperrt. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.