Motorradfahrer bei Kollision mit Taube schwer verletzt

Bei einem Zusammenprall mit einer Taube ist ein 25 Jahre alter Motorradfahrer in Xanten am Niederrhein schwer verletzt worden. Der Mann aus Xanten wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem der Vogel am Sonntagabend gegen den Helm des 25-Jährigen geflogen war, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Zweiradfahrer kam ins Hospital, seine Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich, hieß es.