Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto in Hamm schwer verletzt worden.

Er sei am Dienstagabend mit dem Auto einer 47-Jährigen zusammengestoßen, als diese gerade wenden wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autofahrerin sei nicht verletzt worden.