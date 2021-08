Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Köln-Immendorf nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto gestorben. Der Unfall sei in einer Kurve passiert, teilte die Polizei am Abend mit. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Nähere Angaben - etwa zum Unfallhergang - machte die Polizei zunächst nicht.