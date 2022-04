Motorradfahrer stirbt bei erster Probefahrt

Bei der ersten Probefahrt ist in den Niederlanden ein Motorradfahrer tödlich verunglückt, der gerade erst seinen Führerschein im Rathaus abgeholt hatte.

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Der 21-Jährige starb am Freitag in der Nähe von Doetinchem nahe der deutschen Grenze, wie die Polizei mitteilte. Beim Überholen sei dem jungen Mann plötzlich ein Fahrzeug entgegengekommen und er habe die Kontrolle über das Motorrad verloren, berichtet das «Algemeen Dagblad». Nacheinander schleuderte er gegen zwei Bäume. Rettungskräfte, die unter anderem per Hubschrauber herbeieilten, konnten dem Mann nicht mehr helfen.