Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Trecker

Bei einem Zusammenstoß mit einem Trecker auf einer Landstraße bei Schmallenberg (Hochsauerlandkreis) hat ein Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitten. Der 39-Jährige habe am Dienstagabend den vor ihm fahrenden Trecker überholen wollen und ersten Erkenntnissen zufolge zu spät bemerkt, dass dieser nach links in einen Feldweg abbog, teilte die Polizei mit. Einen Zusammenstoß konnte der 39-Jährige nicht mehr vermeiden. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Ort starb. Der 33 Jahre alte Treckerfahrer blieb unverletzt.