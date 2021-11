Nach einem Unfall in der Nähe von Lüdinghausen (Landkreis Coesfeld) ist ein Motorradfahrer gestorben.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Der 24-Jährige war am Sonntag in einer fünfköpfigen Gruppe unterwegs, als er plötzlich von einem unbefestigten Feldweg abkam und mit einem Baum zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Noch an der Unfallstelle sei der Mann gestorben. Seine Begleiter wurden von einem Seelsorger betreut.