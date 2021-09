Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

Ein Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Traktor in Schmallenberg (Hochsauerlandkreis) ums Leben gekommen. Am Dienstagabend sei der 33 Jahre alte Traktorfahrer in einen Feldweg abgebogen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Motorradfahrer, der in dieselbe Richtung fuhr, erkannte das Abbiegemanöver zu spät und prallte gegen den Traktor. Polizeiangaben zufolge fuhr der Motorradfahrer mit einer erhöhten Geschwindigkeit. Der 39-Jährige stürzte und starb noch an der Unfallstelle. Der Traktorfahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.