Motorradfahrer und Sozius bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer und sein 29 Jahre alter Mitfahrer sind am späten Samstagabend auf ihrer Maschine mit einem Pkw zusammengekracht und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 40-jährige Autofahrer das von hinten kommende Motorrad, als er mit seinem Wagen aus einer Parklücke in Aldenhoven-Dürboslar (Kreis Düren) herausfuhr. Der Motorradfahrer konnte weder bremsen noch ausweichen. Der Biker und sein Sozius wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.