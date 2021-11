Moukoko weiter im U21-Pech: Abreise wegen Entzündung

Aspach (dpa)

Toptalent Youssoufa Moukoko muss weiter auf seine Rückkehr in die deutsche U21-Nationalmannschaft warten. Nachdem der Torjäger bereits im Oktober verletzt von der Nachwuchsauswahl abreisen musste, zwingt ihn nun eine Entzündung am Auge zum Verzicht. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte, steht der 16-Jährige daher nicht für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Großaspach gegen Polen und am Dienstag in Ingolstadt gegen San Marino zur Verfügung. In Absprache mit Borussia Dortmund reise Moukoko aus dem Mannschaftshotel ab.

Von dpa