Mülheimer Theatertage mit Komödie «Jeeps» eröffnet

Mülheim (dpa)

Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen sind die Mülheimer Theatertage am Samstagabend erstmals wieder in Präsenz eröffnet worden. Als erste Inszenierung in dem renommierten Dramatiker-Wettbewerb wurde die Ende 2021 uraufgeführte Komödie «Jeeps» der Münchner Regisseurin Nora Abdel-Maksoud präsentiert. Das Stück kreist um die Frage, was passieren würde, wenn Erbschaften nicht an Nachkommen weitergegeben, sondern per Losverfahren an alle verteilt würden.

