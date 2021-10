Müller über Pokal-Debakel: «Kollektives Versagen»

«So ein kollektives Versagen von einer Bayern-Mannschaft in so einem wichtigen Spiel, habe ich selber noch nicht erlebt, deswegen ist das erstmal ein bisschen schwierig zu fassen», sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler am Mittwochabend bei Sky nach der höchsten Niederlage der Münchner im DFB-Pokal. «Über das ganze Spiel haben wir nicht den Punkt gefunden, wo der Bayern-Wutmotor angeht.»

alten Rivalen geschlagen geben. «Wenn man Manu (Neuer) mal ausnimmt, den wir schön alleine gelassen haben, dann war das von allen Beteiligten, die heute gespielt haben, eine katastrophale Leistung», sagte Müller. «Wir haben nicht viel Zeit, Samstag geht es in Berlin weiter. Aber so eine Situation hatte ich auch noch nicht.» Die Münchner treten am Samstag beim 1. FC Union Berlin an.