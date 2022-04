Münster bekommt eine Polizeipräsidentin

Alexandra Dorndorf wird neue Polizeipräsidentin in Münster.

Das hat das nordrhein-westfälische Landeskabinett auf Vorschlag von Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf entschieden und mitgeteilt. Die 48-Jährige folgt damit auf Falk Schnabel, der von Münster nach Köln gewechselt ist. Die Juristin Dorndorf lebt mit ihrer Familie in Münster und war zuletzt Kreisdirektorin im benachbarten Kreis Steinfurt. Davor war sie von 2016 bis 2020 im Polizeipräsidium Dortmund, davon zwei Jahre als stellvertretende Polizeipräsidentin.