Münster-«Tatort» ganz lässig: Thiel und Boerne duzen sich

Münster (dpa)

Diese ungewohnt lässige Anrede hat wohl viele Fans aufhorchen lassen: Beim neuen Münster-«Tatort» sind Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Boerne (Jan Josef Liefers) am Sonntagabend in der Schluss-Szene plötzlich vom «Sie» zum «Du» gewechselt. «Ich dank auch Dir, Karl Friedrich, dass Du an mich geglaubt hast», sagt Thiel ergriffen am Ende der Folge «Des Teufels langer Atem». Boerne klopft dem Ermittler etwas unbeholfen auf die Schulter und antwortet: «Wir gehen jetzt besser, Frank.»

Von dpa