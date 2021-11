Münsters Oberbürgermeister neuer Städtetagspräsident

Erfurt (dpa)

Wechsel an der Spitze des Deutschen Städtetags: Der Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe (CDU), wurde am Donnerstag zum Abschluss der Hauptversammlung in Erfurt einstimmig zum Präsidenten des Kommunalverbandes gewählt. Der Städtetag vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von 3200 Städte und Gemeinden in Deutschland.

Von dpa