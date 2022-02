Museum Folkwang startet mit Impressionisten-Schau ins Jahr

Essen (dpa/lnw)

Mit einer einzigartigen Ausstellung von rund 120 Werken der bedeutendsten Impressionisten wie Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent van Gogh oder Pierre-Auguste Renoir eröffnet das Museum Folkwang sein Jubiläumsjahr zum 100. Bestehen des Hauses in Essen. Die große Impressionisten-Schau «Renoir, Monet, Gauguin - Bilder einer fließenden Welt» zeigt von diesem Sonntag an bis 15. Mai 2022 die bedeutendsten Werke der Sammlung von Folkwang-Gründer Karl Ernst Osthaus (1874-1921) und eine Auswahl des japanischen Schiffsunternehmers und Kunstsammlers Kojiro Matsukata (1866-1950), die normalerweise im National Museum of Western Art in Tokio zu sehen ist. «Wir haben dem Start an diesem Wochenende entgegengefiebert», sagte Folkwang-Museumsdirektor Peter Gorschlüter bei der Eröffnungspressekonferenz am Donnerstag.

Von dpa