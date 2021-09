Museum Küppersmühle erweitert Ausstellungsfläche deutlich

Duisburg (dpa/lnw)

Neuer Raum für moderne Kunst: Mit einem großzügigen Erweiterungsbau hat das Museum Küppersmühle (MKM) in Duisburg seine Ausstellungsfläche deutlich erhöht. Er schließt an das bereits bestehende Gebäude an. Die Ausstellungsfläche des MKM vergrößert sich dadurch um 2500 Quadratmeter auf insgesamt 6100 Quadratmeter. Zum Vergleich: Das Museum Folkwang in Essen hat rund 6200 Quadratmeter Ausstellungsfläche.

Von dpa