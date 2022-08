Museumschef von Morsbroich zieht Zwischenbilanz

Das Museum Morsbroich liegt idyllisch in einem Wasserschloss am Rande von Leverkusen. Die Existenzsorgen der vergangenen Jahre sind gewichen. Direktor Jörg van den Berg hat seit einem Jahr das Zepter in der Hand. Zeit für einen Ausblick.

Im August vergangenen Jahres übernahm der Kurator Jörg van den Berg die Leitung des für seine zeitgenössische Sammlung bekannten Museums Morsbroich in Leverkusen. Am Dienstag (11.00 Uhr) zieht van den Berg eine Zwischenbilanz und stellt Pläne vor. Vor einigen Jahren stand das in einem denkmalgeschützten Wasserschloss untergebrachte Kunsthaus zeitweise sogar auf der Kippe. Denn Wirtschaftsprüfer hatten in einem Gutachten empfohlen, das Museum aus Kostengründen aufzulösen. Das drohende Aus für das 1951 eröffnete Haus hatte bundesweit Proteste ausgelöst.

In der Sammlung von rund 400 Gemälden und Skulpturen sowie etwa 5000 Grafiken finden sich Werke von Gerhard Richter, Georg Baselitz, Rosemarie Trockel, Blinky Palermo und Sigmar Polke.