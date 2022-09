Muskelverletzung: Bielefeld mehrere Wochen ohne Fabian Klos

Arminia Bielefeld muss mehrere Wochen auf Mittelstürmer Fabian Klos verzichten. Beim 34-Jährigen wurde eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel diagnostiziert, wie der Fußball-Zweitligist aus Ostwestfalen am Dienstag mitteilte.

Klos war beim 1:1 des Erstliga-Absteigers bei Darmstadt 98 am vergangenen Sonntag nach einer Stunde beim Stand von 0:1 eingewechselt worden und konnte in der 85. Minute verletzt nicht weiterspielen. Da die Bielefelder zu diesem Zeitpunkt bereits fünfmal gewechselt hatten, spielte die Mannschaft in Unterzahl weiter und schaffte dennoch den späten Ausgleich durch Robin Hack.