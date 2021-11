Muslija rettet 96 einen Punkt in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa)

Florent Muslija hat Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf mit einem ganz späten Traumtor noch einen Punkt gerettet. Der 23-Jährige traf am Samstag in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Distanzschuss zum von den Gästen frenetisch bejubelten 1:1 (0:1). Christoph Klarer hatte die Rheinländer vor 22.398 Zuschauern bereits in der 5. Minute per Kopf in Führung gebracht.

Von dpa