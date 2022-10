Mutmaßliche Automaten-Sprenger flüchten nach Unfall zu Fuß

Köln/Recklinghausen (dpa/lnw)

Mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger haben auf der Autobahn 1 in Köln einen Unfall verursacht und sind zu Fuß geflüchtet. Der Wagen, der nach bisherigen Erkenntnissen in Verbindung zu einer Geldautomatensprengung in Wermelskirchen steht, sei bei der Flucht mit einer Leitplanke kollidiert, wie ein Sprecher der Polizei Köln am Dienstag mitteilte. Zum Unfall sei es ohne eine Verfolgung gekommen. Die Fahndung nach mehreren Personen dauerte zunächst an. Der Wagen sei total beschädigt worden. Ob bei der Geldautomatensprengung Geld erbeutet wurde und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Die A1 in Richtung Saarbrücken wurde während der Bergungsarbeiten gesperrt.

Von dpa