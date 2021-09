Mutmaßliche Drogendealer nach Messerattacke in U-Haft

Tecklenburg (dpa/lnw)

Nach einer Messerattacke mit einem schwer verletzten Opfer auf einem Schulgelände in Tecklenburg (Kreis Steinfurt) sind zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren in Untersuchungshaft gekommen. Ihnen werde gemeinschaftliches bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Freitag mit. Bei der Messerattacke am vergangenen Dienstag war ein 20-Jähriger durch drei Messerstiche unter anderem in die Lunge schwer verletzt worden, ein 17-Jähriger erlitt leichte Verletzungen.

Von dpa