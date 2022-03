Mutmaßliche IS-Terroristin: Prozess gegen Rückkehrerin

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eine mutmaßliche IS-Terroristin aus St. Augustin bei Bonn muss sich von heute (9.30 Uhr) an vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf verantworten. Der 32-Jährigen wird vorgeworfen, Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen zu sein.

Von dpa