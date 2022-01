Mutmaßliche Terrorunterstützer: Bewährung in Aussicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat fünf mutmaßlichen Unterstützern der Terrormiliz IS aus Oberhausen Bewährungsstrafen in Aussicht gestellt. Bei Geständnissen könnten sie mit Strafen zwischen drei Monaten und zwei Jahren auf Bewährung rechnen, sagte die Vorsitzende Richterin am Mittwoch beim Prozessbeginn.

Von dpa