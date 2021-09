Mutmaßlicher Dieb schläft auf gestohlenen Handtüchern ein

Polizisten haben in Hamm einen mutmaßlichen Dieb festgenommen - sie entdeckten ihn schlafend auf aus Handtüchern bestehendem Diebesgut. Vorausgegangen waren merkwürdige Ereignisse in einer Nachbarschaft: Am Dienstagmorgen sei zunächst eine Anwohnerin skeptisch geworden, die eine Mistgabel und eine Schaufel auf ihrer Terrasse entdeckt habe, berichtete die Polizei - beide Geräte gehörten ihr nämlich nicht. Gemeinsam mit alarmierten Polizisten wurden wenig später Einbruchsspuren an ihrer Garage festgestellt. Im weiteren Verlauf sei dann eine Nachbarin hinzu gekommen, die den Diebstahl eines Trekkingrades meldete. Eine weitere Bewohnerin der Straße berichtete, dass sie Bekleidung und Handtücher von ihrer Terrasse vermisse.

Ein Husten aus einem Gartenhaus führte dann zur Auflösung des Rätsels. In dem Häuschen entdeckten Polizisten einen 25-Jährigen, der dort auf den gestohlenen Handtüchern schlief. Neben seinem Schlafplatz war das entwendete Trekkingrad geparkt. Beamte brachten ihn in Polizeigewahrsam.