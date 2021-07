Mutmaßlicher Drogenhandel: Fünf Wohnungen durchsucht

Die Polizei hat am Dienstagmorgen mit Spezialeinheiten die Wohnungen von fünf Männern in Köln durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen gegen zwei unabhängig voneinander agierende Gruppen, die gewerbsmäßig mit Kokain handeln sollen, wie die Polizei mitteilte. In beiden Verfahren seien Mitglieder der Hells Angels involviert.

Die durchsuchten Wohnungen der Männer im Alter zwischen 24 und 32 Jahren liegen demnach in den Kölner Stadtgebieten Seeberg, Bilderstöckchen, Bocklemünd/Mengenich und Longerich. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen seien nach Auswertungen von sogenannten Encrochat-Daten ins Rollen gekommen. Dabei geht es um Daten aus der Kommunikation mit verschlüsselten Mobiltelefonen des Providers Encrochat.