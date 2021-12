Mutmaßlicher «Pink Panther»-Räuber nach Jahren verhaftet

Mehr als fünf Jahre nach zwei Raubüberfällen in Köln ist ein 33 Jahre alter Tatverdächtiger und mutmaßliches Mitglied der berüchtigten «Pink Panther»-Bande verhaftet worden. Das teilten die Kölner Staatsanwaltschaft und die Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei der spanischen Polizei bei einer Passkontrolle am Flughafen von Barcelona ins Netz gegangen und anschließend ausgeliefert worden. In Köln habe man ihm dann den Haftbefehl verkündet.

Dem 33-Jährigen werden Beteiligungen an Raubüberfällen auf zwei Juweliere und einen Geldtransporter vorgeworfen, die er als Mitglied der «Pink Panther»-Bande begangen haben soll. Die Gruppierung wird für zahlreiche Raubüberfälle weltweit verantwortlich gemacht. Zwei der vorgeworfenen Taten hatten sich in den Kölner Stadtteilen Sülz (Juli 2015) und Nippes (Mai 2016) ereignet, eine in Esslingen am Neckar (Oktober 2016). Bei der Tat in Nippes sollen der Verdächtige und seine Komplizen mit Sturmgewehren bewaffnet in ein Juwelier-Geschäft eingedrungen sein, um Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro zu erbeuten.

Nach Angaben der Ermittler gingen nach einer Ausstrahlung der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst», in der der Fall thematisiert wurde, im Juni 2020 entscheidende Hinweise ein - aus der Schweiz. Sie hätten zu umfangreichen, teils verdeckten Ermittlungen und schließlich zur Identifizierung des Kroaten geführt.