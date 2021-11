Mutmaßliches Autorennen in Hagen endet mit Unfall

Hagen (dpa/lnw)

Bei einem mutmaßlichen illegalen Rennen hat ein Autofahrer in Hagen am Sonntagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit mehreren parkenden Autos kollidiert. Durch den Aufprall seien zwei Mitfahrer im Alter von 29 und 41 Jahren schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Männer hätten auf der Rückbank gesessen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 28 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer flüchteten. Vermutlich seien sie ebenfalls verletzt, so die Polizei. Einen Führerschein hat der Fahrer nach ersten Erkenntnissen nicht.

Von dpa