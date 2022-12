Mutter mit Kind auf Aasee eingebrochen: Polizei warnt

Münster (dpa/lnw)

Eine Mutter ist mit ihrem Kind auf dem Aasee in Münster im Eis eingebrochen. Beide seien am Samstag von der Feuerwehr gerettet und mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei auf dpa-Anfrage mit. Mutter und Kind hätten Glück gehabt und seien wohlauf. Das Unglück passierte im Bereich einer Brücke.

Von dpa