Mutter soll sechsjährige Tochter in Bottrop getötet haben

Bottrop (dpa)

Eine Mutter soll in Bottrop ihre sechsjährige Tochter ermordet haben. Das tote Kind sei bereits am Freitag in der Wohnung der 46-Jährigen entdeckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Frau habe versucht, sich umzubringen und dabei schwere Verletzungen erlitten, sei aber nicht in Lebensgefahr.

