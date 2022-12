Mutter will Wohnung mit Holzkohle heizen - Vergiftungen

Wuppertal (dpa/lnw)

Eine Familie hat sich bei dem Versuch, die Wohnung mit Hilfe eines Anzündkamins zu heizen, in Lebensgefahr gebracht. Nach Polizeiangaben atmeten die 29 Jahre alte Mutter und ihre drei Kinder, zwei 11-Jährige und ein ein Jahre altes Baby, Kohlenmonoxid ein und kamen mit Vergiftungen ins Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag in Wuppertal.

Von dpa