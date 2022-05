Nach 14 Jahren: Rot-Weiss Essen steigt in die 3. Liga auf

Essen (dpa)

Rot-Weiss Essen ist nach 14 Jahren in die 3. Liga zurückgekehrt. Die Essener setzten sich am Samstag im Heimspiel gegen RW Ahlen mit 2:0 (1:0) durch und behaupteten im Fernduell der Regionalliga West gegen den punktgleichen Konkurrenten Preußen Münster einen knappen Vorsprung von drei Toren. Die Münsteraner drehten am Samstag zwar noch einen 0:1-Rückstand gegen den 1. FC Köln II in einen 2:1-Erfolg, aber konnten auf Grund der schlechteren Tordifferenz Spitzenreiter Essen nicht mehr einholen.

