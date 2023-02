Nach 16 Jahren: Streit um Kohlenmonoxid-Pipeline geht weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Streit um die Kohlenmonoxid-Pipeline zwischen Dormagen und Krefeld wird an diesem Dienstag (10.00) am Düsseldorfer Verwaltungsgericht fortgesetzt. Dort sind seit 16 Jahren die Klagen zweier Frauen aus Ratingen und Hilden gegen die Pipeline anhängig (Az.: 3 K 2188/07, 3 K 2218/07). Die Verfahren waren ausgesetzt worden, bis das Leitverfahren in der Sache rechtskräftig wurde.

Von dpa