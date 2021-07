Nach 33 Jahren: Landtagskantine bekommt neue Tische

Das bisherige Inventar hat lange durchgehalten: Der Landtag will seine Kantine neu möblieren und 400 Stühle sowie 110 Tische austauschen. Die Tische gehörten laut Landtag zur Erstaustattung des Hauses von 1988. Die Stühle seien etwa 20 Jahre alt. Für die neuen Möbel sind Kosten von etwa 135.000 Euro angesetzt.

Das «Betriebsrestaurant» mit 380 Plätzen im Untergeschoss des Landtags steht sowohl den Mitarbeitern des Hauses als auch Politikern und Gästen offen. Es wird von einem externen Dienstleister betrieben, täglich gibt es in Selbstbedienung mehrere Gerichte. An Plenartagen sieht man quasi das gesamte Kabinett in der Kantine. Die Currywurst am Plenumsmittwoch gilt als «Kult».

Aufgestellt werden sollen die neuen Möbel im Herbst. Bewerber, die in die engere Auswahl kommen, müssen ihre Modelle vorher zum Test vorbei bringen. Da die Tische und Stühle für Veranstaltungen immer wieder um- oder weggeräumt werden, müssen sie stapelbar sein.