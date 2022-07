Nach Axt-Attacke in Raesfeld Opfer aus Klinik entlassen

Raesfeld (dpa/lnw)

Nach der Axt-Attacke eines 18-Jährigen in einem Autohaus in Raesfeld im Münsterland ist das 33 Jahre alte Opfer aus dem Krankenhaus entlassen worden. Hintergrund des Gewaltausbruchs am Montagmorgen seien möglicherweise Probleme, die der 18-Jährige in seiner Ausbildung gehabt habe, sagte der Münsteraner Oberstaatsanwalt Dirk Ollech am Dienstag.

Von dpa