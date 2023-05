Nach BVB-Spiel: Zug mit rund 600 Fahrgästen evakuiert

Dortmund (dpa)

Nach dem Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg ist in Dortmund ein Zug mit rund 600 Fußballfans evakuiert worden. Er sei am Sonntagabend kurz nach der Abfahrt am Signal Iduna Park zum Stehen gekommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Eine Person musste sich laut Zeugenaussagen übergeben, sie habe eine Tür aufgerissen. Der Zug habe daraufhin nicht weiterfahren können.

Von dpa