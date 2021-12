Nach Darts-Coup: Hempel nun in neuer Rolle als Zuschauer

London (dpa)

Als Spieler hat Florian Hempel bei der Darts-WM in London schon zweimal überzeugt. Am Donnerstag wird der 31 Jahre alte Kölner eine neue Rolle im Alexandra Palace einnehmen: die des Zuschauers. Er begleitet seinen Kumpel Gabriel Clemens, der am Abend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Waliser Lewy Williams spielt. «Jetzt werden wir erstmal Gaga fit machen. Der Junge ist fit und so erfahren. Er wird auch gewinnen. Ich werde ihn morgen in den 'Ally Pally' begleiten dürfen. Das ist erstmal das erste, was ansteht», sagte Hempel der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa