Nach der Flut: Geschäftsleute beziehen Verkaufscontainer

Swisttal (dpa/lnw)

Von der Hochwasser-Katastrophe betroffene Geschäftsleute in Swisttal bei Bonn können nun übergangsweise Container als Laden-Ersatz nutzen. In die zwölf Container seien unter anderem eine Bäckerei, ein Optiker, ein Florist und ein Bestattungshaus eingezogen, teilte eine Sprecherin der Gemeinde anlässlich der Eröffnung am Donnerstag mit. Die Gemeinde habe die Container zunächst für sechs Monate angemietet, finanziert werde das Ganze auch mit Hilfe von Spenden. Die Nutzung ist für die Betriebe kostenlos.

Von dpa