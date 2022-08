Nach Explosion vor Büro: Öffentlichkeitsfahndung nach Zeugen

Oberhausen (dpa/lnw)

Sieben Wochen nach dem mutmaßlich gezielten Anschlag aufs Parteibüro der Linken in Oberhausen mit einer Explosion haben die Ermittler eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst - und wollen so einen möglicherweise wichtigen Zeugen finden, nicht etwa Tatverdächtige. Auf Videoaufzeichnung sei ein Mann zu sehen, der aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe möglicherweise sachdienliche Hinweise geben könne, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der etwa 45 bis 55 Jahre alte Mann, der auf einem von den Ermittlern veröffentlichten Foto zu sehen ist, solle sich bei der Polizei melden.

Von dpa