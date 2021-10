Nach Flut: Überspülte B265 seit Dienstagmittag wieder frei

Erftstadt (dpa/lnw)

Die schwer vom Hochwasser getroffene Bundesstraße 265 bei Erftstadt ist seit Dienstagmittag wieder frei. Gegen 12 Uhr hob der Landesbetrieb eigenen Angaben nach die Sperrung in Richtung Köln auf, kurz danach räumten Arbeiter die Baken in die Gegenrichtung Koblenz von der Straße. Nach einer mehr als drei Monate langen Sperrung «gewinnen die Menschen vor Ort ein großes Stück Mobilität zurück», teilte Straßen.NRW am Dienstag mit.

Von dpa