Nach Geldautomatensprengung: Verfolgungsjagd bis Niederlande

Bielefeld/Bebra (dpa)

Nach einer Geldautomatensprengung in Hessen hat sich ein Tatverdächtiger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei quer durch NRW geliefert. Wie die Polizei in Bielefeld am Mittwoch mitteilte, fuhr der Verdächtige nach der Sprengung um kurz nach 2.00 Uhr in einem hochmotorisierten Auto vom Tatort weg. Inzwischen sei er bis in die Niederlande geflüchtet. Im hessischen Bebra war in der Nacht ein Geldautomat im Außenbereich eines Getränkemarktes gesprengt worden.

Von dpa