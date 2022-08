Nach Gewittern und Starkregen bleibt es meist trocken

Essen (dpa/lnw)

Nach lokalen Gewittern mit Starkregen soll es in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen meist trocken bleiben. Auch die Hitze sei zunächst vorbei, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagmorgen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach am Samstag bei 23 Grad, am Sonntag und Montag bei 24 Grad. «Es bleiben um die 25 Grad nächste Woche», sagte die Meteorologin.

Von dpa