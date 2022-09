Nach Großbrand auf Schrottplatz Suche nach Ursache

Neuss (dpa/lnw)

Nach dem Großbrand auf einem Schrottplatz in Neuss von Donnerstagabend hat am Freitag die Suche nach der Brandursache begonnen. Das Feuer sei zunächst auf ein etwa 20 mal 20 Meter großes Areal begrenzt und am Morgen dann komplett gelöscht worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Neuss mit. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Es brannten unter anderem Reifen und andere Autoteile sowie Container und stark brennbarer Schrott.

Von dpa