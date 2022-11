Nach Hausbrand in Lübbecke zwei Tote in Ruine gefunden

Lübbecke (dpa/lnw)

Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus im ostwestfälischen Lübbecke sind in dem ausgebrannten Gebäude zwei Leichen gefunden worden. Es handle sich mutmaßlich um das Ehepaar (58 und 60 Jahre), das dort wohnte, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von dpa