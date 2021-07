Nach Hochwasser: Hessen sagt finanzielle Unterstützung zu

Sperrmüll aus überfluteten Wohnungen liegt in der Fußgängerzone.

Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hat finanzielle Unterstützung von Hessen zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe zugesichert. Hessen sei selbstverständlich bereit, sich an einem Wiederaufbaufonds nach dieser Krise zu beteiligen, erklärte Boddenberg am Donnerstag in Wiesbaden bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Lutz Lienenkämper (CDU) aus Nordrhein-Westfalen.

«Diese Solidarität ist guter Brauch zwischen Bund und Ländern und war auch bei der Bewältigung vergangener Naturkatastrophen der Fall.» Nordrhein-Westfalen könne sich, wie alle anderen von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Länder auch, auf Hessen verlassen, betonte der Finanzminister. «Die konkreten Fragen der Umsetzung werden wir klären, sobald wir den gesamten Schaden vernünftig abschätzen können.»

Die beiden hessischen Nachbarländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind massiv von der Hochwasserkatastrophe mit vielen Toten und riesigen Schäden betroffen.