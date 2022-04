Nach Kanu-Unfall: Suche nach vermisstem Mann eingestellt

Petershagen (dpa/lnw)

Die Suche nach einem vermissten 36-Jährigen nach einem Kanu-Unfall in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) ist am Sonntagnachmittag eingestellt worden. «Aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten, die Person im Nahbereich noch aufzufinden, ist die konkrete Suche eingestellt worden», sagte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag.

Von dpa